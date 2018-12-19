Песков рассказал, какие вопросы на пресс-конференции могут задать Путину

Москва, 19 декабря. Вопросы российскому лидеру Владимиру Путину на предстоящей в четверг большой пресс-конференции будут касаться ситуации в экономике, международной безопасности и региональных проблем. Таким мнением в интервью каналу НТВ поделился пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что, во-первых, конечно, речь пойдет о внутренней экономике на фоне не самой лучшей международной обстановки.

По его словам, международная конъюнктура стала враждебной и агрессивной, что приводит к существенным переменам всей системы международной экономики с непредвиденным итогом.

Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что Путину будут заданы вопросы о международной ситуации — речь также пойдет о российско-американских отношениях.

Пресс-секретарь считает, что во время традиционной пресс-конференции будут затронуты вопросы проблематики регионов. По словам Пескова, главная задача большой пресс-конференции — использовать максимальное представительство СМИ для того, чтобы через корреспондентов «донести до граждан мнение президента страны, а также его оценку и видение различных событий по всему спектру тем».

Песков также напомнил, что по результатам общения президента с журналистами ряд вопросов и обсуждение методов их решения отражаются в перечне поручений.

Большая пресс-конференция президента РФ состоится 20 декабря. Начало — в 12.00.