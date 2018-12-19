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Европа vs США: в Совбезе РФ объяснили, почему понятия «Запад» больше нет

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Европа vs США: в Совбезе РФ объяснили, почему понятия «Запад» больше нет
Москва, 19 декабря. Понятие «Запад» перестало существовать, ведь у каждого из членов этого «клуба государств» есть свои интересы, которые ставятся во главу угла, а планы партнеров при этом спокойно не учитываются, считает помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его мнению, тот факт, что понятие «Запад» теперь скорее можно отнести к сфере истории, а не современной политики, ярко продемонстрировали события 2018 года.

В качестве примера он напомнил о расхождениях позиций США и Европы по вопросам региональной безопасности, противоречиях в экономической сфере, о торговых войнах, а также «трениях» внутри НАТО.

В этом, по словам секретаря Совбеза, нет ничего удивительного, потому что  разнонаправленность интересов – это абсолютно нормальное, объективное явление мировой политики.

«Конечно, многим западным русофобам проще искать здесь мифическую «руку Москвы», чем налаживать нормальный, равноправный диалог с выходом на взаимовыгодные решения», — с иронией резюмировал он в комментарии РИА Новости.

Автор: Игорь Федоров
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