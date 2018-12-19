Это наша территория: в Госдуме ответили Японии на недовольство строительством жилья для военных на Курилах

Япония заявила протест Российской Федерации по дипломатическим каналам из-за строительства на территории Курильских островов Кунашир и Итуруп общежитий для военных и их семей. Токио в свою очередь признает эти острова исключительно своей территорией. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Это приведет к усилению военного присутствия России на северных территориях, что идет вразрез с позицией нашей страны», — сообщается в тексте ноты, который приводит японское информационное агентство Киодо.

Под «северными территориями» в Японии понимают четыре острова Южных Курил: Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан.

«Обеспечиваем безопасность наших границ»

Заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин в комментарии ФАН отметил, что Россия не собирается предпринимать никаких действий военного характера против Японии. Поэтому данные опасения беспочвенны.

«Нужно еще раз обозначить, что Курильские острова — это территория Российской Федерации. При этом мы вправе распоряжаться своей территорией так, как мы посчитаем нужным. Если мы считаем, что нужно укреплять обороноспособность страны, значит, так надо. Это наша территория. Но надо отметить, это не значит, что мы готовим агрессию против Японии. Мы обеспечиваем безопасность наших границ. Поэтому никакие споры, никакие протесты нами не принимаются», — ответил Юрий Швыткин на недовольство Японии.

Ранее поступала информация, что на Итурупе и Кунашире построили четыре общежития, куда до конца года переедут 188 семей российских военнослужащих Восточного военного округа, которые служат по контракту.