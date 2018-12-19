Киев, 19 декабря. В воде, которая поступает в дома украинцев, содержатся бактерии, цинк, алюминий, марганец и другие опасные для здоровья вещества, а водопроводные трубы на Украине больше напоминают канализационные, считают эксперты.

К таким выводам пришли специалисты украинского Института коллоидной химии и химии воды, оценив качество воды в Киеве и других регионах страны. Они отметили, что водопроводные трубы пришли в непригодное для эксплуатации состояние, в них активно размножаются болезнетворные бактерии, и без замены труб этот процесс не остановить.

«Все сети нужно проанализировать, их перестроить и планировать их реконструкцию», — пояснили эксперты.

По их оценкам, всего на Украине необходимо провести реконструкцию порядка 70 тысяч километров водопроводных труб, что сопоставимо с шестью диаметрами Земли. На выполнение таких работ потребуется около восьми миллиардов долларов.

При этом канализационные стоки также угрожают экологии страны. В настоящее время все содержимое киевской канализации сливается на Бортническую станцию аэрации. Ежедневно станция принимает 800 тысяч тонн канализационных стоков. Если она выйдет из строя, стоки попадут в водопроводные трубы не только киевлян, но всех областей Украины, расположенных ниже столицы по течению Днепра.

В настоящее время Украина находится на грани экономического и социального кризиса. Пришедшие в результате государственного переворота в 2014 году к власти политики так и не смогли стабилизировать обстановку в стране.

Вместо обещанного ими повышения уровня жизни на Украине растут цены, на платную основу переводится медицина, а доходы населения снижаются. Жители страны вынуждены выезжать на заработки за границу, где они рискуют попасть в трудовые лагеря и стать жертвами мошенников.