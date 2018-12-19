Назван топ-5 стран, популярность которых у россиян вырастет в 2019 году

Москва, 19 декабря. В перечень самых популярных стран у российских самостоятельных путешественников в будущем году войдут Венгрия, Турция и Грузия. К таким выводам пришли специалисты сервиса Skyscanner, основываясь на росте числа бронирований авиационных билетов по указанным направлениям в текущем году.

Отмечается, что из топ-20 самых востребованных заграничных направлений в уходящем году максимально — на 61% — вырос спрос на билеты в Венгрию. В результате государство с 32-й строчки рейтинга минувшего года поднялось на 19-ю.

По предварительным данным, причина — существенное снижение средней стоимости перелета в связи с появлением на маршруте еще одного бюджетного перевозчика.

На втором месте расположилась Турция, которая ранее замыкала «тройку» наиболее востребованных стран.

«Бронза» в списке досталась Грузии. Кроме того, в топ-5 быстрорастущих направлений в текущем году вошли Франция и Армения.