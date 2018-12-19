Жительница села в Челябинской области зарезала годовалого сына

Челябинск, 19 декабря. Жительница Уйского района Челябинской области подозревается в убийстве годовалого сына. Об этом сообщило следственное управление СК по региону.

Отмечается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело. По данным следователей, инцидент произошел днем 18 декабря. 21-летняя жительница села Ларино Уйского района, по предварительной информации, нанесла ножевые ранения ребенку. Раны мальчика оказались смертельными. Мать сообщила о смерти ребенка родственникам.

Сейчас подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина, в настоящее время омбудсмен собирает информацию о данной семье.