С-400 выигрывает по всем статьям у Patriot: в РФ оценили поставку Турции комплексов ПРО из США

Американский Государственный департамент одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot с оборудованием стоимостью 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

Напомним, турецкая сторона запрашивала разрешение закупить в Вашингтоне четыре комплекта Patriot с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками MIM-104E.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает «интересам внешней политики и национальной безопасности США». Оно также «повысит безопасность ключевого союзника по НАТО, который находится на передовой борьбы с терроризмом».

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил внимание на то, что, «когда полтора года назад стало известно о намерении Турции приобрести у России ЗРК С-400, в Белом доме и Пентагоне разразилась ревнивая паника».

Турция становится первым государством НАТО, которое начинает брать на вооружение одновременно российские и американские системы.

«Американцы даже стали запугивать турков, что те не продадут F-35. Но сложилась парадоксальная ситуация: если судить по официальным заявлениям российского руководства и президента Турции [Реджепа] Эрдогана, факт продажи С-400 «Триумф» уже состоялся. И названы точные сроки: ровно через год отечественные системы поступят в Анкару. Но Вашингтону все-таки удалось продавить Турцию, чтобы она приобрела и американские ЗРК Patriot», — напомнил эксперт.

Рассуждая о сделке Вашингтона и Анкары, собеседник ФАН подчеркнул, что американская система ПРО по многим показателям проигрывает отечественному С-400.

«Американская ПРО может поражать цели, которые летят со скоростью около 8 тысяч км/ч, а российская — 17 тысяч км/ч. Еще один важный тактико-технический параметр — это дальность обнаружения цели. ПРО США может обнаружить самолеты за 180 км, а ракеты за 100 км, а для российского «Триумфа» нет никаких проблем выявить все цели, вне зависимости от типа, на расстоянии 600 км. Расчет С-400 будет иметь гораздо больше возможностей, чтобы приготовиться к снайперской стрельбе, в отличие от западного аналога. Кроме того, важно и количество ракет, которое система может одновременно наводить на цель: американская — всего лишь шесть, а «Триумф» — до 80. Российская ПРО выигрывает по всем статьям у комплекса из США», — объяснил Баранец.

В то же время эксперта удивила двойственная позиция Турции, поскольку если Анкара вдруг откажется от приобретения российских систем в угоду США, то лишь сама пострадает от этого.

«Россия не менее ревниво спросит у Анкары, будет ли она покупать С-400 на фоне покупки американских Patriot. Если Турция откажется, то Москва выставит серьезную неустойку, что для турков будет крайне невыгодно. России еще есть что предложить Турции помимо ЗРК», — добавил он.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что страна готова приобрести американские системы Patriot в случае поступления хорошего предложения от американской стороны. При этом он отметил, что уже в 2019 году в Турцию будет совершена поставка первой батареи российской зенитной ракетной системы С-400.