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Паромное сообщение на Сахалине закрыли из-за непогоды

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Паромное сообщение на Сахалине закрыли из-за непогоды

Сахалинск, 19 декабря. Паромная переправа между Сахалином и материковой частью РФ временно закрыта в связи с циклоном на Охотском побережье. Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС по Хабаровскому краю.

«С 19 декабря в связи с влиянием циклона на Охотском побережье закрыта паромная переправа Ванино-Холмск», — следует из сообщения краевого ведомства.

Отмечается, что ограничение будет действовать до улучшения погодных условий, пишет «ФедералПресс».

В среду, 19 декабря, на Сахалине пасмурная погода, идет снег, порывы ветра достигают 17 метров в секунду.

Автор: Андрей Крылов
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