В китайском городе запретили Рождество

Пекин, 19 декабря. Власти китайского города Ланфан запретили рождественские украшения, а также проведение связанных с Рождеством мероприятий в общественных местах.

Как пишет South China Morning Post, местные власти возьмут под контроль мероприятия в общественных местах, которые «пропагандируют религию». В случае обнаружения фактов празднования Рождества об этом будет доложено в соответствующие инстанции.

Какая религия не должна «пропагандироваться», не сообщается.

Как пишет издание, католическое Рождество официально в КНР не празднуется. При этом жители многих китайских городов украшают в декабре улицы рождественской атрибутикой.

Напомним, в большинстве стран мира, живущих по григорианскому календарю, 25 декабря отмечают Рождество. Однако в Саудовской Аравии, Сомали и Брунее запретили рождественские праздники.