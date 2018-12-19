Япония выразила недовольство из-за строительства общежитий для военных на Курилах

Токио, 19 декабря. Япония выразила России протест из-за строительства на южных Курильских островах общежитий для военных. Сообщение Токио было передано Москве по дипломатическим каналам, передает информационное агентство Kyodo.

Как заявили в японском МИД, строительство объектов «противоречит позиции Японии в отношении данных территорий», передает KP.ru.

Общежития для российских военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир планируется заселить до конца 2018 года. Также в 2019 году на островах должны появиться еще два общежития, сообщал ранее начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

Южные Курильские острова перешли России по итогам Второй мировой войны, в которой Япония потерпела поражение. Мирный договор между Москвой и Токио по окончании войны так и не был подписан. Сегодня японская сторона пытается оспорить принадлежность южных Курил, территориальный спор является помехой для заключения мирного договора, подписание которого активно обсуждается на высшем уровне.

Москва неоднократно подчеркивала, что считает территориальные претензии Токио необоснованными: российский суверенитет над островами имеет соответствующее международно-правовое оформление.