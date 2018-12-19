Росконтроль выбрал лучшие шоколадные конфеты

Москва, 19 декабря. Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» совместно с организацией «Ростест-Москва» провел исследование качества шоколадных конфет. Об этом говорится в сообщении на сайте «Росконтроля».

Исследователи изучили качество семи брендов. Это «А.Коркунов», Ferrero Rocher, «Вдохновение», «Белочка», а также Fine Life, «Красный Октябрь» и «Бабаевский».

Худший результат по итогам тестов оказался у марки «Красный Октябрь». Продукцию внесли в «черный список» из-за слишком высокого содержания транс-изомеров жирных кислот.

Замечания были сделаны продукции брендов «Белочка» и «А.Коркунов». Специалисты выявили недостоверную маркировку. К «Белочке» также были предъявлены замечания по внешнему виду продукции.

Специалисты рекомендовали к покупке Ferrero Rocher, «Вдохновение», Fine Life и «Бабаевский», которые соответствуют ГОСТу.