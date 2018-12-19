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Маск открыл первый скоростной подземный тоннель в Калифорнии

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Маск открыл первый скоростной подземный тоннель в Калифорнии

Нью-Йорк, 19 декабря. Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель, расположенный под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом бизнесмен сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что Маск во время официальной презентации рассказал, что для быстрого проезда по тоннелю у транспортных средств будут предусмотрены боковые колеса, которые могут при необходимости выдвигаться и убираться.

Кроме того, в ходе мероприятия был показан автомобиль бренда Tesla.

Планируется, что электробус будет двигаться в подземных тоннелях со скоростью до 240 километров в час.

Автор: Андрей Крылов
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