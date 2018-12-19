Выход США из ДРСМД предрешен: эксперты прокомментировали ультиматум Штатов по ракетам

Российская Федерация решительно отвергает обвинения Соединенных Штатов в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Рябкова, за пять лет обсуждения этой проблемы Вашингтон так и не представил ни одного конкретного доказательства вины Москвы.

«Эти обвинения продолжают оставаться совершенно голословными», — подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

Рябков подчеркнул, что Российская Федерация неукоснительно соблюдает договор, не допуская никаких нарушений, включая приписываемые Соединенными Штатами. Он заметил, что выбранное США правовое обоснование для заявленной приостановки выполнения обязательств по ДРСМД, «а именно ссылка на существенное нарушение договора Россией», — абсолютно несостоятельно.

Ранее США поставили России ультиматум: в 60-дневный срок модифицировать или уничтожить ракету 9М729, которая, по мнению Штатов, нарушает ДРСМД. В противном случае Вашингтон выходит из соглашения.

Трамп не в том положении

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что «выход США из Договора о РСМД фактически предрешен», поскольку американский ВПК требует от администрации Дональда Трампа заказов на модернизацию существующих типов вооружений и разработку перспективных образцов.

«Дональд Трамп сейчас не в том положении, чтобы отказать в этом военным и промышленникам, в противном случае его политические оппоненты могут обвинить его в предательстве интересов США. Кроме того, Соединенные Штаты при Трампе делают ставку на выход страны из тех международных договоров, которые, как считают в Белом доме, не отвечает интересам Америки. Кроме Договора о РСМД, Дональд Трамп уже объявил о выходе США из Парижского протокола по контролю загрязнений окружающей среды, под вопросом и соблюдение США договора СНВ-3. Поэтому выход США из договора о РСМД является логичным продолжением американской политики по ликвидации существующего миропорядка», — пояснил Максим Жаров.

Политолог Юрий Якорь в комментарии ФАН рассказал, что Россия и США «бодаются» вокруг Договора о РСМД уже не первый день, просто потому что Соединенным Штатам не хочется его исполнять.