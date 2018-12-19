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Медведев поручил разработать комплексный план по развитию Арктики

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Медведев поручил разработать комплексный план по развитию Арктики

Москва, 19 декабря. Кабинет министров России совместно с Росатомом, РЖД и другими отечественными предприятиями и концернами до 11 марта подготовят системный проект по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала арктического региона, ведомства также продумают систему льгот для новых арктических проектов. Об этом говорится в поручении главы правительства Дмитрия Медведева.

Председатель Кабмина поручил Минприроды, Минэнерго, Минпромторгу, Минтрансу совместно с корпорацией Росатом, высшими должностными лицами субъектов РФ, входящих в состав Арктической зоны РФ, подготовить проект «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики».

Уточняется, что срок выполнения поручения истекает 11 марта будущего года.

Помимо этого, Медведев поручил Минвостокразвития, Минэнерго и Минфину подготовить и внести в правительство РФ идеи по формированию системы льгот и преференций для новых проектов в Арктике.

Напомним, премьер-министр РФ в этом месяце провел совещание по вопросам развития Арктики в поселке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Он также участвовал в церемонии вывода проекта «Ямал СПГ» на полную проектную мощность в 16,5 миллиона тонн СПГ.

Автор: Андрей Крылов
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