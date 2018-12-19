Роскачество определило самые безопасные детские конструкторы в России

Москва, 19 декабря. Роскачество исследовало детские конструкторы по 31 параметру качества и безопасности и составило их рейтинг. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что были отобраны детские конструкторы для разных возрастов 20 торговых марок. Исследователи проверили изделия производства России, Китая, Италии, Германии, Дании стоимостью от 199 до 4940 рублей. Они осмотрели детские конструкторы, которые продавались в крупных торговых сетях. Подробный анализ показал, что в испытуемых образцах отклонений не выявлено.

Как объяснили специалисты, это связано с тем, что в больших торговых точках продают товар, имеющий сертификат. При этом сотрудники Роскачества уточнили, что в местах стихийной офф/онлайн торговли до сих пор можно встретить конструктор со слишком мелкими деталями. Также опасными в детских конструкторах являются небезопасные соединения, травпоопасный пластик.

По итогам работы комиссии в числе лучших вошли Hasbro, Lego, «Мир чудес», Clementoni, Sluban, Mattel Mega Blocks и Brick. А самыми качественными конструкторами для детей до шести лет стали торговые марки «Город мастеров» и Banbao.