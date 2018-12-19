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Трамп пообещал «красиво и художественно» оформить стену на границе с Мексикой

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Трамп пообещал «красиво и художественно» оформить стену на границе с Мексикой

Вашингтон, 19 декабря. Президент США Дональд Трамп пообещал «красиво и художественно» оформить стену на границе с Мексикой. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Как напомнил Трамп, демократы «громко и ясно» заявляют о том, что не хотят видеть на границе бетонную стену. Американский президент заверил, что такой конструкции на границе и не возникнет: стена будет выполнена из стальных реек, передает News.ru.

«Мы не строим бетонную стену, мы строим стену из художественно оформленных стальных реек, через которые все видно. Она будет красивой и в то же время даст нашей стране безопасность», — написал Трамп.

Он добавил, что стена «будет расти быстро». По словам Трампа, она поможет США сохранять ежемесячно миллиарды долларов, уточняет «Царьград».

Строительство стены на границе США с Мексикой является одним из предвыборных обещаний Трампа. При этом в американском обществе стена является поводом для споров. Ранее Трамп призвал демократов в Конгрессе США поддержать строительство стены, заявив, что она позволит сэкономить средства для страны, а также остановит поток наркотиков из соседнего государства.

На строительство стены Трамп считает необходимым выделить пять миллиардов долларов. Американские аналитики заявляют, что целесообразнее было бы направить эти деньги на освоение Арктики, а также строительство новых ледоколов.

Автор: Василий Котов
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