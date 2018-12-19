Вашингтон, 19 декабря. Президент США Дональд Трамп пообещал «красиво и художественно» оформить стену на границе с Мексикой. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Как напомнил Трамп, демократы «громко и ясно» заявляют о том, что не хотят видеть на границе бетонную стену. Американский президент заверил, что такой конструкции на границе и не возникнет: стена будет выполнена из стальных реек, передает News.ru.

«Мы не строим бетонную стену, мы строим стену из художественно оформленных стальных реек, через которые все видно. Она будет красивой и в то же время даст нашей стране безопасность», — написал Трамп.

....It will be beautiful and, at the same time, give our Country the security that our citizens deserve. It will go up fast and save us BILLIONS of dollars a month once completed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

Он добавил, что стена «будет расти быстро». По словам Трампа, она поможет США сохранять ежемесячно миллиарды долларов, уточняет «Царьград».

Строительство стены на границе США с Мексикой является одним из предвыборных обещаний Трампа. При этом в американском обществе стена является поводом для споров. Ранее Трамп призвал демократов в Конгрессе США поддержать строительство стены, заявив, что она позволит сэкономить средства для страны, а также остановит поток наркотиков из соседнего государства.

На строительство стены Трамп считает необходимым выделить пять миллиардов долларов. Американские аналитики заявляют, что целесообразнее было бы направить эти деньги на освоение Арктики, а также строительство новых ледоколов.