Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Нурмагомедов рассказал, почему не выходит в октагон с российским флагом

56
0 Оставить комментарий

Нурмагомедов рассказал, почему не выходит в октагон с российским флагом

Москва, 19 декабря. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в резкой форме отреагировал на вопрос о том, почему он не выходит в октагон с российским флагом. Спортсмен рассказал, что триколор всегда появляется на экранах, когда он выходит на бой.

Нурмагомедов подчеркнул, что все иностранные фанаты, а также бойцы называют его русским. Как пишет Ura.ru, никто за рубежом практически не знает о Кавказе и Дагестане. Спортсмен подчеркнул, что для иностранцев россияне – одна нация. Кроме того, боец призвал самих россиян не разделять жителей РФ на русских и кавказцев, а также представителей других национальностей.  

По мнению Нурмагомедова, внутри страны люди не должны разделять друг друга по нациям. После этого он потребовал от интервьюера сменить тему разговора.

Напомним, Нурмагомедов традиционно выходит в октагон в папахе.

Нурмагомедов рассказал, почему не выходит в октагон с российским флагом

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.