Нурмагомедов рассказал, почему не выходит в октагон с российским флагом

Москва, 19 декабря. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в резкой форме отреагировал на вопрос о том, почему он не выходит в октагон с российским флагом. Спортсмен рассказал, что триколор всегда появляется на экранах, когда он выходит на бой.

Нурмагомедов подчеркнул, что все иностранные фанаты, а также бойцы называют его русским. Как пишет Ura.ru, никто за рубежом практически не знает о Кавказе и Дагестане. Спортсмен подчеркнул, что для иностранцев россияне – одна нация. Кроме того, боец призвал самих россиян не разделять жителей РФ на русских и кавказцев, а также представителей других национальностей.

По мнению Нурмагомедова, внутри страны люди не должны разделять друг друга по нациям. После этого он потребовал от интервьюера сменить тему разговора.

Напомним, Нурмагомедов традиционно выходит в октагон в папахе.