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Стало известно, какие товары подорожают в России в 2019 году

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Стало известно, какие товары подорожают в России в 2019 году

Москва, 19 декабря. Центральный банк России спрогнозировал, как изменятся цены на товары в наступающем 2019 году. Специалисты ожидают повышение стоимости автомобилей, бензина, сигарет и алкоголя.

Как уточнили в регуляторе, топливо и табачная продукция могут подняться в цене на 4,6%, вино — на 0,9%, а цены на авторынке — на 0,2%. В связи с подорожанием бензина ожидается увеличение затрат на транспортировку и хранение продукции на складах. Это может сказаться на стоимости других товаров, в том числе продуктов.

В Центробанке пояснили, что изменение стоимости товаров в 2019 году связано с ростом НДС, а также требованиями ВТО и повышением акцизов. При этом, как передает газета «Известия», эксперты считают, что повышение цен не скажется сильно на кошельках россиян.

Ранее стало известно, что цены на бензин в России могут снизиться благодаря налоговому маневру в нефтяной сфере. Топливо может подешеветь на 0,7%.

Автор: Василий Котов
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