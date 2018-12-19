Американский суд оштрафовал Google и Facebook на $450 тысяч

Вашингтон, 19 декабря. Государственный судья штата Вашингтон обязал Google и Facebook выплатить 455 тысяч долларов из-за того, что компании не сохранили на своих сайтах записи о заказчиках политической рекламы.

Как пишет Associated Press, суд обязал Google выплатить 217 тысяч долларов, а Facebook — 238 тысяч. Ранее компании обвинили в несоблюдении норм о прозрачности политических объявлений.

Как утверждала сторона обвинения, Google и Facebook не вели записи о политической рекламе. В частности, они не смогли предоставить данные о том, кто платит за онлайн-политическую рекламу на их платформах.

В Facebook прокомментировали, что компания прилагает все усилия, чтобы защитить честность выборов и предотвратить иностранное вмешательство.

В Google уточнили, что в 2018 году развернули несколько функций для обеспечения прозрачности.