Сирия: более 830 человек вернулись домой из Ливана и Иордании

Дамаск, 19 декабря. Более 830 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за истекшие сутки. Об этом сообщается в среду в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Отмечается, что за минувший день в САР с территорий других стран возвратились 838 беженцев, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 240 человек, а также с территории Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 598 человек.

Также в Центре уточнили, что в места постоянного проживания внутри страны в течение дня вернулись 249 человек.

Инженерные подразделения сирийской армии продолжают разминирование местности и объектов в САР, за минувшие сутки были обнаружено и ликвидировано 58 взрывоопасных предметов, говорится в документе.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал число вернувшихся в свои дома беженцев с 2015 года.