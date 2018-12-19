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Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Удмуртии

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Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Удмуртии

Москва, 19 декабря. В ночь на среду в городе Сарапул в Удмуртии загорелся деревянный жилой дом. Жертвами пожара стали трое взрослых и ребенок, шесть человек были эвакуированы.

Как сообщили региональные экстренные службы, пожар начался около 04.00 утра по местному времени в одном из домов на улице Труда. Огонь распространился по площади в 150 квадратных метров. Для тушения пожара на место прибыли 64 пожарных и 35 единиц техники.

Как передает «Пятый канал», огонь был ликвидирован через час. Шестеро эвакуированных, среди которых трое детей, были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. Причины и обстоятельства пожара в настоящее время выясняются.

Автор: Василий Котов
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