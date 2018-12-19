Отрезвляющая картина: в США признали, что контрмер против нового российского оружия нет

Вашингтон, 19 декабря. Соединенным Штатам не хватает вооружения, способного противостоять новому поколению гиперзвукового оружия Китая и Российской Федерации. Об этом передает телеканал Fox News со ссылкой на доклад Счетной палаты США.

«КНР и Россия разрабатывают звуковое оружие, потому что его скорость, высота и маневренность помогают обойти большинство систем противовоздушной обороны. С его помощью многократно вырастают возможности для осуществления как рядовых, так и ядерных ударов на большие расстояния», — отмечается в докладе американской СП.

При этом в Счетной палате подчеркнули, что против такого оружия «никаких контрмер не существует».

Как уточняет телеканал, речь идет о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе «Кинжал», появившемся на вооружении у России.

Военное ведомство США ранее объявило о проектировании собственной гиперзвуковой ракеты HCSW. Договор на ее создание в размере 928 млн долларов Lockheed Martin получила в апреле уходящего года, а через четыре месяца указанная компания получила контракт ВВС США на разработку гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW.

Примечательно, что разработка данного оружия оценивается в 480 млн долларов.

Пентагон оценил доклад как «четкую и точную, хотя и отрезвляющую общую картину того, как держава противостоит появляющимся в мире угрозам», указывает Fox News.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе итогового заседания коллегии Минобороны заявил, что бюджет Пентагона побил все рекорды.

«Мы видим с вами диспаритет в финансировании между ведущими военными державами. Ну, более 700 млрд долларов бюджет Пентагона, 725 — рекорд», — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин обратил внимание на то, что в России на оборону предусмотрено 46 млрд долларов.