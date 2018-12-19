В Кузбассе отчитали коммунальщиков за покрашенную белой краской горку

Кемерово, 19 декабря. Глава города Мыски в Кемеровской области Дмитрий Иванов объявил выговор начальнику коммунального предприятия, чьи работники покрасили снежную горку белой водоэмульсионной краской.

Ранее в Сети появилось видео, на котором местные жители рассказали, что снежная горка в городском центре культуре Мысков покрашена белой водоэмульсионной краской. Они предположили, что работники коммунальной службы не нашли возле населенного пункта белого снега и поэтому решили покрасить его краской.

Как пишет РИА Новости, Иванов уточнил, что глава предприятия «Управление организации благоустройства города» получил в связи с этим инцидентом выговор. Кроме того, коммунальные службы очистят снег от краски и приведут горку в порядок. Иванов принес извинения жителям города за происшествие, которое «испортило новогоднее настроение».