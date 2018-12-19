Технотуризм, Наполеон и страусы: Калужская область приглашает по-новому взглянуть на отдых в России

Центральная пригородная пассажирская компания совместно с агентством городского развития «Обнинский бизнес-инкубатор» запускают уникальный туристический маршрут по Калужской области, который откроет россиянам первый наукоград страны Обнинск и его окрестности.

«Это один из четырех секретных объектов в Советском Союзе, который разрабатывал тему атомного проекта, — рассказывает директор Музея истории города Обнинска Алина Кащеева, открывая ворота в самый загадочный зал. — На возвышении, омываемом рекой, располагается деревня Пяткино. Деревня была снесена, люди расселены, и на этом месте построили первую в мире атомную электростанцию».

От громких имен первых жителей до модели крышки атомного реактора — в залах музея застыла история подвига советских ученых и становления города. Это первая точка двухдневного маршрута, созданного специально для любителей нового для России направления — технологического туризма.

«Чем занимаются москвичи и гости города в выходные? Они гуляют только по Москве, и мало кто знает о том, что интересного происходит у нас в малых городах. Задумавшись об этом, мы обратились в министерство культуры региона, и нам оказали содействие в разработке наших форматов», — сообщила замначальника департамента Центральной ППК Алевтина Свириденко.

В августе 1945 года Вооруженные силы США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки и продемонстрировали всему миру свое ядерное оружие. Измученный войной Советский Союз должен был держать лицо перед потенциальным противником. Так, 26 июня 1954 года в стенах «Лаборатории В», будущего Физико-энергетического института, заработала первая в мире АЭС.

Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей директор по коммуникациям Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского Алексей Громыко, сегодня закрытый объект могут посетить все желающие.

«Сегодня заявок уже больше, чем мы можем принять, мы над этим работаем. Мы принимаем 5000, а спрос у нас значительно больше. В Калужской области в этом году мы второй раз праздновали День мирного атома. Это пока что на региональном уровне принято — памятная дата. День пуска первой в мире АЭС стал Днем мирного атома. Мы сегодня работаем над тем, чтобы дата стала [датой] федерального значения, чтобы в нашей стране атом использовался только в мирных целях, и подавать, естественно, пример всему миру», — говорит он.

Одиннадцать научно-исследовательских институтов Обнинска открыты для детей и взрослых. В технопарках и на предприятиях туристы могут увидеть, как делают элементы для космических кораблей, собирают данные о погоде, познакомиться с российскими достижениями в ядерной физике и атомной энергетике. Постройки в стиле советского классицизма, старинные усадьбы и великолепные леса не оставят равнодушными россиян ни летом, ни зимой.

«Мы это в Обнинске культивируем, чтобы человек, начиная со школьной скамьи, понимал, что ученый — это не что-то несбыточное. Это все рядом, это такие же люди. Ими можно стать», — уверен замглавы администрации Обнинска Геннадий Ананьев.

В Обнинске можно побывать на производстве источников радиофармпрепаратов, в протонном центре, где лечат людей с помощью уникальной методики.

«Сейсмологические исследования в Институте сейсмологии физики Земли — там можно опуститься на сто метров под землю и увидеть, что происходит. Они одними из первых предсказали цунами в Таиланде и на Фукусиме», — рассказывает Геннадий Ананьев.

Первый наукоград России превратился в настоящий туристический хаб. Отсюда легко попасть в самые популярные и необычные места Калужской области, например в город воинской доблести Боровск. В этом году здесь начали восстанавливать старинный Покровский собор, сооруженный в честь столетия победы над Наполеоном.

«Здесь живут настоящие старообрядцы. Часть из них сохранила эту культуру, — говорит ведущий эксперт отдела культуры администрации Боровского района Ольга Захарова. — Для многих людей это открытие, что они не где-то там далеко, не Лыковы какие-то, а вот, в ста километрах от Москвы. Есть храм, в который можно зайти и посмотреть, как служили люди, как молились 200, 300, 500 лет назад, со времен Крещения Руси».

От польского нашествия до Великой Отечественной войны — практически ни одно сражение не обошло Боровск стороной. Город неоднократно сжигали, но каждый раз он возрождался из пепла. Власти и общественники считают своим долгом привлечь сюда как можно больше туристов со всей страны, чтобы передавать историческую память новым поколениям.

«Мы крайне заинтересованы войти в этот проект, в том числе Боровск. Боровск и туризм — два неразрывно связанных понятия», — отметил в интервью ФАН глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

Ольга Захарова не преминула вспомнить ситуацию на Украине, где, по ее мнению, из-за того, что население попросту забыло свою историю, случилась настоящая беда.

«Понимаете, у них фашизм. Есть, я его видела. Неужели им было мало того, что было в 1941-м, 1942-м, 1943-м? Они забыли Бабий Яр, они забыли Львовское гетто, они забыли Краснодон, они забыли все. Смотрите, что теперь творится. Это пример, как нельзя забывать свою историю», — считает культуролог.

Боровск — это музей-квартира изобретателя Константина Циолковского и усадьба купца Большакова. В 1812 году его выбрал для стоянки Наполеон, когда разбитые французские войска отступали от Москвы в сторону Калуги.

«Здесь же, недалеко от города, есть деревня Городня, где Наполеон ночевал следующей ночью. Утром выйдя с променадом, как тогда говорили аристократы, без охраны, прогуливаясь по окрестностям деревни, он нарвался на разъезд казаков и чуть не был пленен! Этот факт зафиксирован в истории», — рассказал корреспонденту ФАН заместитель главы администрации Боровского района Алексей Гераськин.

Подлинными свидетельствами Отечественной войны 1812 года славится и Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь, который находится в живописном Малоярославце. В этих стенах хранятся мощи святителя Николая.

«Вы можете видеть, что ворота обстреляны, — показывает замглавы администрации Малоярославца Эльвира Соловьева. — Эти ворота — они как память для всех нас, насколько было ожесточенное сражение, когда город девять раз переходил из рук в руки».

Обязательный пункт программы — общение с природой. В Жуковском районе Калужской области с 2005 года работает парк птиц «Воробьи». Эта коллекция пернатых — самая большая в России и одна из крупнейших в Европе.

«Неужели страусам не холодно в мороз?» — спрашивает корреспондент ФАН гендиректора парка Андрея Белявского.

«Страусы — одни из самых неприхотливых животных. Они отлично себя чувствуют и в жару около 50 градусов, и в мороз около 30, — отвечает тот. — В таких условиях они могут жить круглый год».

В коллекции парка — тысяча диких животных со всех концов света. Патагонская мара, южноамериканские белки, индийские обезьяны и калао. Зоопарк посреди леса восхищает и детей, и взрослых.

Для тех, кто хочет насладиться отдыхом во всей его полноте, организаторы предлагают отправляться в подобное путешествие на электричке. Из Москвы до Обнинска можно добраться с комфортом за два часа, присоединиться к туристической группе или продумать собственный маршрут. Этот стартует уже в конце декабря.