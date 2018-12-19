День рождения Бандеры сделали официальным праздником на Украине

Киев, 19 декабря. Верховная рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, в перечень включен день рождения украинского националиста Степана Бандеры.

Отмечается, что на Украине в 2019 году официально отпразднуют день рождения Бандеры 1 января. В следующем году исполняется 110 лет со дня рождения националиста.

Кроме того, в 2019 году украинцы отпразднуют дни рождения Валерия Лобановского, Казимира Малевича, Симона Петлюры и других известных личностей. При этом Минобразования Украины должно будет организовать проведение воспитательных уроков, посвященных указанным деятелям. Кроме того, к памятным датам Национальный банк Украины выпустит монеты, а «Укрпочта» — марки и конверты.

Ранее в Львовской области 2019 год объявили Годом Степана Бандеры и запрещенной в России Организации украинских националистов. Львовский областной совет объявил 2019-й «Годом Степана Бандеры» и «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ). Депутаты Львовского областного совета приняли данное решение связи со 110-летием со дня рождения Бандеры.

Стоит отметить, что Бандера являлся руководителем «Организации украинских националистов». После начала Великой Отечественной войны ОУН активно сотрудничала с фашистами и воевала на стороне нацистов против Красной армии.

Польский журналист Давид Худжец заявил, что «совершенно не удивлен» новым демаршем со стороны националистов, пришедших к власти во Львове.

«Если необандеризм — это болезнь всей Украины, то области, граничащие с Польшей, являются оплотом чумы», — заявил собеседник ФАН.

Журналист подчеркнул — именно ОУН непосредственно виновна в преступлениях против человечества.

«Из-за действий ОУН в погроме 30 июня 1941 года погибло четыре тысячи евреев», — напомнил собеседник ФАН.

Речь идет о событиях одного из первых дней Великой Отечественной войны, когда так называемая милиция ОУН устроила во Львове облаву на мужчин еврейской национальности — якобы с целью выявления сотрудничавших с советской властью. Эти действия националисты приурочили ко дню образования украинского государства. Часть задержанных забили насмерть в полицейских участках, многих евреев отправили на принудительные работы, в том числе в тюрьмы.

Польский журналист подчеркнул — неприятно поражает и то, что возрождение воинствующего национализма на Украине не получает должной оценки со стороны официальной Варшавы.

В этом году польский Сейм принял поправки в закон об Институте национальной памяти, согласно которым отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны считается в Польше уголовно наказуемым преступлением. Это стало поводом для демаршей как со стороны официального Киева, так и со стороны Тель-Авива, где напомнили о преступлениях сотрудничавших с нацистами поляков.

Ранее сообщалось, что посол Израиля шокирован провозглашением «Года Бандеры» во Львовской области.

«Я был шокирован, услышав решение Львовской области объявить 2019-й годом Степана Бандеры. Я не могут понять, как глорификация тех, кто напрямую замешан в чудовищных антисемитских преступлениях, помогает борьбе против антисемитизма и ксенофобии», — написал посол в своем микроблоге Twitter.

Он добавил, что народу Украины не следует забывать преступления, за которыми стоит Бандера и украинские националисты, а также отказаться от прославления тех, кто причастен к массовой гибели евреев.