«Бэушные» елки и гирлянды: в Раде решили не тратить деньги на новогоднее убранство

Киев, 19 декабря. В Верховной раде Украины в преддверии Нового года установили девять искусственных елок. По данным украинских СМИ, здание парламента этими елями украшали в минувшем году.

Как пишет «Главред», основной атрибут Нового года установлен в парламентском кафе, конференц-зале, кулуарах второго этажа, сессионном зале, комнате протокольных мероприятий, а также кабинете и приемной председателя кабинета министров Андрея Парубия.

Новогодние деревья украсили «бэушными» игрушками и гирляндами, скорее всего, в целях экономии. Украинские СМИ подчеркивают, что власти Киева решили не тратить деньги на новогоднее убранство парламента.

Украинские пользователи Twitter тем временем шутят по поводу елок. Так, одни считают, что самая красивая елка в канун Нового года — елка из колбасы и мяса, поскольку цены на продукты — наряду с коммунальными платежами — на Украине многократно выросли.

«Елка на Украине — мечта», — подписал фото Александр Степанов.

Пользователь Наталия выложила фото с «президентской елкой на Украине», намекая на то, что Петр Порошенко нередко попадал в объективы камер в нетрезвом виде.

Также @olgaolevka выложила шарж, на котором запечатлены новогодняя ель с игрушками в виде президента Украины, лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, а также «героев» Бандеры и Шухевича. Примечательно, что новогодние шары на ель вешает «американская рука».

Напомним, в прошлом году на главной площади Киева установили потрепанную и облысевшую елку.