В России хотят увеличить число иностранных студентов

Москва, 19 декабря. Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков заявил о планах удвоить число иностранных студентов в стране в ближайшие годы. По его словам, задачей ведомства является в ближайшие два года увеличить число иностранных студентов, обучающихся в России.

Как пишет РИА Новости, он добавил, что после окончания высших учебных заведений иностранные студенты должны работать на территории России.

Ранее сообщалось, что число иностранных студентов выросло в России в 2018 году. Отмечается, что с января по июнь в Россию с целями изучить что-либо прибыли 187 232 человека. В аналогичный период 2017 года эта цифра составляла 169 233 человека.

Больше всего иностранцев обучаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 33 974 человека. В Москве число иностранных студентов 30 568 человек. Далее идут Татарстан с 8143 иностранными студентами, Новосибирская (6753) и Томская (6582) области.