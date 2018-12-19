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Найдена новая опасность сахара

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Найдена новая опасность сахара

Вашингтон, 19 декабря. Ученые Йельского университета в Соединенных Штатах Америки пришли к выводу, что сахар блокирует активность белка, который необходим для размножения кишечной микрофлоры, связанной с нормальным весом и здоровьем.

Как пишет MedicalXpress, ученые объяснили, что микрофлора кишечника играет ключевую роль в здоровье человека. Ее состав зависит от рациона питания человека. Раньше считалось, что всасывание углеводов происходит только в тонком кишечнике, а сахар не достигает толстого кишечника. Недавно ученые выяснили, что сахар может влиять на микрофлору, изменяя ее видовой состав.

Как передает МИР 24, в ходе экспериментов специалисты изучали влияние на бактерии Bacteroides thetaiotaomicron в организме мышей диеты, которая преимущественно содержала глюкозу и фруктозу.

Сахароза блокировала выработку белка Roc, который необходим для колонизации бактерий.

Найдена новая опасность сахара

Автор: Алия Садыкова
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