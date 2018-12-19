США окончательно решили выйти из ДРСМД | 19 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

США окончательно решили выйти из ДРСМД — МИД РФ Соединенные Штаты по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердили, что решение выйти из Договора РСМД является окончательным. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Он подчеркнул, что в Вашингтоне не скрывают, что все дело «в желании американцев в целом избавиться от неудобных для них договорных запретов», а не столько в проблемах между двумя государствами. Согласно оценке американцев, ДРСМД ограничивает военные возможности Штатов относительно некоторых государств. Прежде всего, это такие страны, как КНДР, Иран и Китай, добавил Рябков.

Порошенко: МВФ одобрил новый кредит Украине Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в МВФ одобрили предоставление Киеву финансовой помощи. «Совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов», — написал руководитель Украины в своем twitter. Первый транш, размер которого составляет 1,4 миллиардов долларов, Украина планирует получить уже в этом году в срок до 25 декабря.

Минтруд РФ запустит программу обучения предпенсионеров В российском министерстве труда разрабатывается программа обучения граждан предпенсионного возраста. Образовательный курс обучения россиян, которым до выхода на заслуженный отдых остается пять лет и меньше, будет действовать в течение пяти лет после запуска и в общей сложности сможет охватить 7,5 миллионов человек. Почти такое количество граждан, как подсчитали в отраслевом министерстве, сейчас находится в предпенсионном возрасте. Программа предусматривает получение дополнительных навыков, полный перечень которых сформируют в январе.