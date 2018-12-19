Российские дипломаты рассказали о визите к осужденному на 25 лет в США Буту
Спрингфилд, 19 декабря. Сотрудники посольства Российской Федерации посетили российского предпринимателя Виктора Бута, приговоренного американскими властями к 25 годам тюрьмы и отбывающего срок в пенитенциарном учреждении «Марион» в штате Иллинойс.
«Виктор Бут стойко переносит лишения тюремной жизни, тверд в отстаивании своей невиновности», — следует из сообщения российского посольства в социальной сети Facebook.
Российские дипломаты отметили, что Вашингтон всячески задерживает оформление виз жене и дочери Бута, создавая препятствия «первому за много лет воссоединению семьи».
В посольстве также подчеркнули, что дипломаты намерены настаивать на скорейшем устранении бюрократических проволочек и гуманном отношении к Буту.
Кроме того, в дипломатическом представительстве заверили, что в дальнейшем российская сторона будет добиваться соблюдения прав и законных интересов Бута.
Напомним, российский бизнесмен Виктор Бут был осужден в 2012 году в США на 25 лет тюремного заключения якобы за намерение нелегально осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. Россиянин, находящийся в заключении с марта 2008 года, свою вину категорически отрицает.