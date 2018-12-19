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Порошенко поставил верующих украинцев перед выбором

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Порошенко поставил верующих украинцев перед выбором

Киев, 19 декабря. Украинцам предстоит сделать выбор не между патриархатом, а между Украиной и Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко. По словам главы государства, никто на Украине не будет оказывать давление на верующих, которые захотят остаться в церкви, сохраняющей единство с Русской православной церковью.

Как пишет УНИАН, Порошенко добавил, что его цель — единство и объединение.

Напомним, 15 декабря на Украине был проведен объединительный собор церковных структур, который инициировали Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины.

Собор принял устав, предложенный Константинополем, однако ранее говорилось, что речи об автокефалии в нем не идет. Украинскую церковь возглавит митрополит, а не патриарх.

Порошенко поставил верующих украинцев перед выбором

Автор: Алия Садыкова
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