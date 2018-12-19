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Редчайшего кита заметили у берегов Чукотки

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Редчайшего кита заметили у берегов Чукотки

Владивосток, 19 декабря. Московские и камчатские ученые в ходе исследований китообразных в проливе Сенявина на Чукотке заметили их редчайшего представителя – японского кита. Об этом говорится в сообщении национального парка «Берингия».

Отмечается, что японский кит кормился в группе горбачей. Как уточнили в пресс-службе, в проливе исследовательскую работу второй год ведут специалисты биологического факультета Московского государственного университета и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

В 2017 году ученые выбрали местом работ Чукотку. Они нашли в проливе Сенявина крупное и стабильное скопление горбатых китов. Наблюдения в бухте Пенкингнгей позволили обнаружить одного из самых едких представителей китообразных — японского кита, родственника гренландского кита.

Ученые напомнили, что во всем океане их численность достигает всего несколько сотен.

Редчайшего кита заметили у берегов Чукотки

 

Автор: Алия Садыкова
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