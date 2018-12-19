Донбасс: населенный пункт ЛНР попал под обстрел ВСУ

Киев, 19 декабря. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики.

Об этом рассказали в оборонном ведомстве ЛНР. Отмечается, что обстрелам подвергся район села Желобок. Киевские военные стреляли из 120-миллиметрового и 82-милллиметрового минометов, противотанковых станковых гранатометов СПГ, а также автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Напомним, «школьное» перемирие было введено в Донбассе 29 августа из-за начала учебного года в Донецкой и Луганской народных республиках.

Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине. За время конфликта в Донбассе погибло около 10 тысяч человек.