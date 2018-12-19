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Сирия: в Алеппо готовятся сдать новый медицинский центр

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Сирия: в Алеппо готовятся сдать новый медицинский центр

Дамаск, 19 декабря. В сирийском Алеппо до конца уходящего года будет сдан новый медицинский центр.

Об этом журналистам рассказал прораб проекта Омар Ахдар, напомнив, что этот объект здравоохранения станет первой поликлиникой в районе, который в течение нескольких лет удерживали террористы.

«Мы почти три месяца делали здесь капитальный ремонт, сейчас здание выглядит еще лучше, чем до войны, когда оно было почти полностью уничтожено», — уточнил Омар Ахдар.

Как напоминает «Газета.ru», после завершения в Алеппо военных действий в столице провинции и сельской местности уже восстановлены 20 медицинских центров, еще в шести продолжаются работы.

Автор: Константин Терехов
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