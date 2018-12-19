Военные в Алтайском крае осваивают борьбу с «джихад-мобилями»

Новосибирск, 19 декабря. В Алтайском крае продолжается обучение офицеров Центрального военного округа приемам борьбы с вражескими беспилотниками и так называемыми «джихад-мобилями».

На этой неделе в Алтайском крае начался оперативный сбор руководящего состава 41-й армии ВС РФ, в котором принимают участие около 200 офицеров Центрального военного округа. Как сообщают в пресс-службе ЦВО, сборы проходит под руководством командующего 41-й армией генерал-майора Якова Резанцева.

«Офицерам продемонстрировали методику противодействия вооруженным джипам-пикапам без применения танков и самодельным беспилотным летательным аппаратам», — рассказали в пресс-службе округа.

Как отмечается в сообщении, занятия в рамках сбора проходят с учетом боевого опыта, полученного в новейших вооруженных конфликтах.

Напомним, 41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБЗ и связи.

Ранее «Известия» сообщили, что в 2019 году часть масштабных стратегических учений ВС РФ «Центр-2019» будет проведена за Полярным кругом.