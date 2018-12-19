Госсекретарь США поговорил «предстоятелем» «новой церкви» Украины

Вашингтон, 19 декабря. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с «предстоятелем» «новой украинской церкви» Епифанием свободу религии на Украине.

С заявлением на тему и подробностями телефонного разговора между Помпео и Епифанием накануне выступила пресс-служба внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки.

«Государственный секретарь Майкл Помпео подчеркнул поддержку Соединенными Штатами Америки свободы религии и суверенитета Украины», — в том числе говорится в опубликованном заявлении.

Напомним, что в субботу на Украине состоялся так называемый объединительный собор, итогом которого стало создание в стране так называемой автокефальной поместной православной церкви, которую возглавил митрополит Епифаний.

До собора в стране действовали три церковные структуры: признанная Украинская православная церковь Московского патриархата, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь и Киевский патриархат, сообщает «Газета.ru».

Добавим, что ранее президент Украины Петр Порошенко призвал представителей радикальных организаций воздержаться от захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.