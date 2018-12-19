Врач объяснила, почему нельзя пить горячий чай перед выходом на мороз

Москва, 19 декабря. Не следует в мороз укутывать шарфом нос и рот, носить тесную одежду и металлические украшения и пить горячий чай, заявила обладатель статуса «Московский врач», врач общей практики одной из столичных поликлиник Светлана Борисова.

По ее словам, в морозную погоду нужно есть больше жиров и белков. Как уточнила специалист, выходящий из рта пар пропитывает шарф, он превращается в ледяную корку. Воздух из-за этого становится еще более холодным. Результатом может быть простуда и ангина. Кроме того, врач посоветовала дышать носом, а не ртом, так как, проходя через носовую полость, воздух нагревается.

Как пишет РИА Новости, медик рекомендовала не пить горячий чай перед выходом на улицу, так как он увеличивает кровообращение. Это приведет к тому, что при выходе на мороз будет теряться много собственного тепла. Курение на морозе уменьшает циркуляцию крови, это может стать причиной обморожения конечностей.