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Врач объяснила, почему нельзя пить горячий чай перед выходом на мороз

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Врач объяснила, почему нельзя пить горячий чай перед выходом на мороз

Москва, 19 декабря. Не следует в мороз укутывать шарфом нос и рот, носить тесную одежду и металлические украшения и пить горячий чай, заявила обладатель статуса «Московский врач», врач общей практики одной из столичных поликлиник Светлана Борисова.

По ее словам, в морозную погоду нужно есть больше жиров и белков. Как уточнила специалист, выходящий из рта пар пропитывает шарф, он превращается в ледяную корку. Воздух из-за этого становится еще более холодным. Результатом может быть простуда и ангина. Кроме того, врач посоветовала дышать носом, а не ртом, так как, проходя через носовую полость, воздух нагревается.

Как пишет РИА Новости, медик рекомендовала не пить горячий чай перед выходом на улицу, так как он увеличивает кровообращение. Это приведет к тому, что при выходе на мороз будет теряться много собственного тепла. Курение на морозе уменьшает циркуляцию крови, это может стать причиной обморожения конечностей.

Врач объяснила, почему нельзя пить горячий чай перед выходом на мороз

Автор: Алия Садыкова
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