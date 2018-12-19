Российские Су-24М разбомбили лагерь «противника» под Волгоградом

Волгоград, 19 декабря. В Волгоградской области прошли учения по уничтожению бомбардировщиками Су-24М заранее разведанной цели в условиях плохой видимости.

Экипажи бомбардировщиков смешанного авиаполка из Волгоградской области успешно отработали бомбометание по «лагерю» условного противника на полигоне «Прудбой». Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Астафьев отметил, что летчики получили координаты заранее разведанных целей, после чего приступили к их уничтожению.

«Летчики бомбардировщиков применили 120-килограммовые осколочно-фугасные бомбы и успешно справились с поставленной задачей», — сообщил руководитель пресс-службы ЮВО.

Задача, поставленная перед экипажами бомбардировщиков, осложнялась плохой видимостью на полигоне. Из-за заснеженного рельефа бомбометание производилось по координатам. В результате максимальное отклонение составило четыре метра при допустимых 15-ти.

Помимо работы по целям, летчики выполнили взлет и заход на посадку в ночное время, отработали порядок действий в случае отказа техники и маневр по уклонению от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Как отмечают в ЮВО, в учениях принял участие весь личный состав полка, было задействовано около 30 самолетов и единиц спецтехники.