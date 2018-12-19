Российские «Буханки» УАЗ-452 начали активно покупать в Германии

Москва, 19 декабря. В нынешнем году в Германии вырос объем продаж российских «Буханок» УАЗ-452.

Жители Германии в 2018 году приобрели 70 произведенных в России «Буханок» — и это вдвое превышает прошлогодние показатели. О статистике продаж автомобилей УАЗ рассказали в компании Made in Russia Gmbh, занимающейся продажами продукции Ульяновского автозавода.

Известно, что произведенные в РФ и славящиеся своей проходимостью и неприхотливостью внедорожники приобретают немцы с высшим образованием и стабильным доходам. Многие покупают «Буханки» по системе трейд-ин, сдавая свои старые автомобили.

Отметим, что УАЗ-452 в Германии стоит около 20 тысяч евро.