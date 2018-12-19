В России могут узаконить игровые комнаты в торговых центрах

Москва, 19 декабря. Депутаты нижней палаты российского парламента предлагают узаконить игровые комнаты в торговых центрах.

С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко, заявив, что намерена выйти в начале будущего года с поправками в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

«Детские площадки и игровые комнаты работают практически в каждом торговом центре. Между тем в законодательстве существует определенный пробел — они вниманием законодателей обделены», — цитирует депутата «Парламентская газета».

Как считает парламентарий, к работе детских игровых комнат должны предъявляться такие же требования, как к образовательным организациям или учреждениям дополнительного образования детей.

«Мы хотим достичь единообразия в отношении именно тех игровых зон, площадок, центров досуга — чтобы требования к ним были едины, а детская игровая комната не была в этом смысле исключением», — констатировала Анна Кувычко.

К примеру, граждане, которые остаются с ребенком в таких комнатах, должны будут предоставлять справку об отсутствии у них судимости, сообщает «Газета.ru».