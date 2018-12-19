США поставят Турции систем ПВО Patriot на $3,5 млрд

Вашингтон, 19 декабря. Соединенные Штаты Америки намерены поставить Турции систем противовоздушной обороны Patriot на общую сумму 3,5 миллиардов долларов.

Как информирует агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности военного ведомства США, вероятную сделку между Вашингтоном и Анкарой уже одобрил государственный департамент.

«Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции», — отмечается в сообщении Пентагона.

Как напоминает «Газета.ru», турецкие власти планируют закупить российские комплексы противоракетной обороны С-400, против чего выступают Соединенные Штаты Америки.