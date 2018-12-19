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Перед Новым годом с «Восточного» отправят в космос 28 спутников

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Перед Новым годом с «Восточного» отправят в космос 28 спутников

Москва, 19 декабря. Около трех десятков спутников, принадлежащих разным странам, планируют оправить в космос с «Восточного» 27 декабря.

О планах по запуску спутников, принадлежащих России, Германии, США, Японии, Испании и ЮАР сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Ракете-носителю «Союз-2.1а» предстоит вывести на орбиту два российских спутника «Канопус-В» с номерами 5 и 6, а также 26 зарубежных малых космических аппаратов», — рассказал собеседник агентства.

Как ожидается, пуск ракеты «Союз» со спутниками на борту запланирован на пять часов утра 27 декабря.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что на стартовом столе космодрома «Восточный» нашли критический дефект. Позднее стало известно, что к концу декабря замечания были устранены силами подразделений Роскосмоса.

Автор: Виталий Рыжков
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