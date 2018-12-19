Порошенко предостерег украинских радикалов от захвата храмов УПЦ МП

Киев, 19 декабря. Президент Украины Петр Порошенко призвал представителей радикальных организаций воздержаться от захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.

С заявлением на тему украинский лидер выступил накануне на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами высших учебных заведений в городе Тернополе.

«Этого нельзя делать. Вы храмы будете отнимать не у Москвы, вы храмы будете отнимать у общины, которая станет на их защиту», — цитирует Петра Порошенко агентство «Интерфакс-Украина».

Как добавил президент Украины, надо заниматься не захватом храмов Московского патриархата, а «работать общиной», убеждая, чтобы она присоединилась к «новой церкви».

«Газета.ru» напоминает, что ранее Петр Порошенко заявил, что верующие в стране делают выбор не между канонической УПЦ и «новой православной церковью», а между Россией и Украиной.