Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

В правительстве Украины заговорили о расширении санкций против России

287
0 Оставить комментарий

В правительстве Украины заговорили о расширении санкций против России

Киев, 19 декабря. В правительстве Украины в очередной раз заговорили о расширении санкций против Российской Федерации.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте так называемого министерства по вопросам временно оккупированных территорий, специалисты которого подготовили предложение для украинского Кабмина.

Так в уже существующий санкционный список предлагается дополнительно включить фамилии 23 граждан, которые участвовали в археологических изысканиях на объектах культурного наследия в Крыму.

Кроме того, «черный список» предполагается расширить за счет физических лиц, которые являются руководителями компаний, причастных к «строительству транспортного перехода через Керченский пролив».

Как считают авторы очередной антироссийской инициативы, принятие документа должно способствовать возвращению Украине «оккупированных территорий», сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.