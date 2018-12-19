Появление «новой церкви» на Украине рискует обернуться серьезными последствиями — Der Standart

Киев, 19 декабря. Создание «объединенной церкви» на Украине может обернуться серьезными религиозными и политическими последствиями, сообщает австрийская газета Der Standart.

Журналисты издания указывают на то, что президент Украины Петр Порошенко без обиняков называет создание Православной церкви Украины (ПЦУ) «политическим событием» и называет детище «объединительного собора» «церковью без Путина». Если оставить в стороне попрание киевской властью принципа свободы вероисповедания и навязываемую украинцам в буквальном смысле насильно ПЦУ, можно обнаружить, что по факту «новая церковь» Украины вовсе не объединяет верующих страны, а усиливает и ранее существовавший раскол.

Новый — не значит единый. СМИ Австрии предупреждают о последствиях церковного раскола на Украине, подчеркивая, что самой массовой религиозной структурой на территории страны по-прежнему остается Украинская православная церковь Московского патриархата. При это, УПЦ находится под серьезным давлением со стороны властей страны — обыски, допросы, силовой захват храмов, угрозы и другие, не всегда законные, методы вбивают клин между духовенством и прихожанами двух церквей. И ситуация, когда верующие встанут грудью на защиту очередного храма, штурмовать который явились воинственно настроенные радикалы, уже не кажется чем-то из области фантастики.

Как подчеркивает Der Standart, церковный конфликт давно перестал быть внутренним делом Украины и даже вышел за пределы российско-украинских отношений, поскольку Москва была вынуждена разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, оказавшим столь существенную поддержку Киеву в его стремлении к религиозной автономии.

«Разразилась борьба между Вторым Римом (Константинополь) и Третьим Римом (Москва) за господство в православном мире», — сообщает издание.

При этом, как подчеркивают австрийские журналисты, представители других поместных православных церквей пока молчаливо наблюдают за происходящим, не принимая ни одну из сторон. Впрочем, их состояние можно принять скорее за молчаливое осуждение, поскольку украинский пример развязывает руки и дает надежду раскольникам всех мастей.

Ситуация может накалиться весной будущего года, предупреждает Der Standart, когда Россия рискует остаться на Пасху без благодатного огня, традиционно доставлявшегося ранее из храма Гроба Господня в Иерусалиме.