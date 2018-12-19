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Минтруд РФ запустит программу обучения предпенсионеров

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Минтруд РФ запустит программу обучения предпенсионеров

Москва, 19 декабря. В российском министерстве труда разрабатывается программа обучения граждан предпенсионного возраста.

Образовательный курс обучения россиян, которым до выхода на заслуженный отдых остается пять лет и меньше, будет действовать в течение пяти лет после запуска и в общей сложности сможет охватить 7,5 миллионов человек.

Почти такое количество граждан, как подсчитали в отраслевом министерстве, сейчас находится в предпенсионном возрасте, из них 4,2 миллионов трудоустроенных и 3 млн безработных, отмечают «Известия».

Программа предусматривает получение дополнительных навыков, полный перечень которых сформируют в январе, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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