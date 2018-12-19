Опрос показал, сколько россиян скучают по СССР

Москва, 19 декабря. Согласно результатам опроса «Левада-центра», 66% респондентов в России в настоящее время говорят о сожалении по поводу распада Советского Союза.

60% опрошенных россиян считают, что распада СССР можно было избежать. Вспоминают Советский Союз в основном люди, старше 55 лет. По их мнению, с распадом страны Советов выросло «взаимное недоверие и ожесточенность», было потеряно чувство принадлежности к великой державе, также оказалась разрушена единая экономическая система, передает издание «Ведомости».

Отметим, что российские социологи определяют ностальгию по СССР как комплексное социальное явление, включающее в себя положительное отношение к советским лидерам (Сталину, Хрущеву, Брежневу, Андропову и т. д.), положительное отношение к определенным деталям советского быта (системе ГОСТ, общественного питания, и т. д.), отношение к целям и задачам СССР как к «великим», «грандиозным» даже у противников режима, симпатии к советской культуре, определенную ностальгию по развитой социальной системе Советского Союза.