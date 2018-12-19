Отец Бутиной потерял связь с дочерью

Москва, 19 декабря. Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной заявил, что не может выйти на связь с дочерью с того момента, как она частично признала свою вину.

Валерий Бутин сообщил, что разговаривал в последний раз с дочерью в день судебного заседания, на котором та пошла на сотрудничество со следствием. Напомним, это произошло 13 декабря.

«Связь сейчас полностью отсутствует. Мне в голову приходит только одна мысль: это очередная попытка американской стороны оказать на Марию давление», — полагает Бутин.

По словам отца задержанной, отсутствие связи в американской тюрьме объясняют «техническими неполадками». Как пишут «Известия», Валерий Бутин считает, что это не соответствует действительности, а его дочь может находиться в изоляторе, подвергаясь давлению ради очередного признания.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Валерий Бутин заявил: его дочь пошла на сделку со следствием из-за условий содержания в тюрьме. По его словам, Бутину с 20 ноября содержат в жутких условиях административной сегрегации — она 22 часа в сутки проводит в камере.

Напомним, Марию Бутину обвиняют в шпионаже и сговоре с целью работы на иностранное правительство. В России неоднократно заявляли, что руководители спецслужб не знают обвиняемую, и все подозрения в отношении нее беспочвенны. В Госдуме считают, что процесс в отношении Бутиной явно политизирован, а обвинения сфабрикованы.