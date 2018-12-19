На Украине хотят ввести всеобщее декларирование имущества

Киев, 19 декабря. В Верховную раду внесен законопроект, в случае принятия которого на Украине может быть введено всеобщее декларирование имущества.

Согласно документу граждане страны, которые владеют активами на сумму более 70 тысяч долларов (два млн гривен) будут обязаны подавать подробные налоговые декларации.

Кроме того, отдельным пунктом в законопроекте прописывается необходимость отчитываться перед государством о предметах, стоимость которых превышает 5,4 тысяч долларов (150 тысяч гривен).

Эксперты еще до принятия документа парламентариями изучили его и пришли к выводу, что этот закон затронет большую часть населения – ведь, несмотря на отсутствие накоплений, у многих украинцев в собственности находятся квартиры и автомобили.

«Государству все сложнее формировать фонд для выплаты пенсий, предоставлять льготы и субсидии. И единственный выход здесь — контролировать уплату налогов», — цитирует RT свой источник в Кабмине Украины.

В партии «Самопомощь» считают, что такой закон выгоден властям и депутатам, поскольку он позволит узаконить нажитое с помощью серых схем имущество, а заодно избежать ответственности за недостоверную информацию в декларациях.

«Никто не может гарантировать, что все эти данные не окажутся в руках мошенников. Они будут знать, у кого дома находится ценный предмет искусства, а у кого лежит крупная сумма денег в банке», — в свою очередь отметили в партии «Батькивщина».

«Зачем власти предлагают собрать всю информацию о ресурсах населения? Возможно, попросят поделиться? А может, речь идет и о конфискации», — высказал свое мнение по поводу инициативы завкафедрой политологии и социологии РЭУ Андрей Кошкин.

Эксперты предполагают, что правительственный законопроект, скорее всего, получит одобрение Верховной рады, поскольку 40% экономики Украины находится в «тени», сообщает «Газета.ru».