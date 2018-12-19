В МИД РФ рассказали об интересе стран Латинской Америки к российской авиатехнике

Брюссель, 19 декабря. Вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере авиатехники находятся в повестке дня двусторонних переговоров России со странами Латинской Америки — об этом сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Консультации дипломатов РФ с представителями внешнеполитической службы Евросоюза по вопросам сотрудничества с государствами Латинской Америки состоялись в начале текущей недели в Брюсселе. Как отметил Щетинин, в регионе традиционно проявляют высокий интерес к поставкам российской авиационной техники и обслуживанию уже работающей там, объемы которой существенны.

Так, нефтяные компании охотно приобретают произведенные в России вертолеты, а в Мексике на регулярной основе используется гражданский самолет «Суперджет-100».

«Мексика вообще является одним из основных международных эксплуатантов наших самолетов. Поэтому вопрос о развитии этой формы сотрудничества постоянно находится в повестке дня наших двусторонних переговоров с различными латиноамериканскими странами. Наша авиационная техника пользуется там добрым и заслуженным вниманием», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что глава компании «Вертолеты России» Андрей Богинский попросил Минтранс, Минпромторг и Росавиацию определить меры для упрощения сертификации авиатехники «в приоритетных для экспорта регионах».